 

В Киеве ограбили олимпийскую чемпионку Клочкову в ее день рождения

10.08.2020, 7:02, Новости дня

В Киеве ограбили квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой. Об этом сообщил бизнесмен Тимофей Нагорный в Facebook.

“Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне”, – написал Нагорный. 

Шок!День начался с очень неприятной новости! Яну КЛОЧКОВУ обворовали! Героя Украины , четырёхкратную олимпийскую…

Posted by Тимофей Нагорный on Laupäev, 8. august 2020

Яна Клочкова получила четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах в 2000 и 2004 годах на дистанциях 200 м и 400 м комплексным плаванием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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