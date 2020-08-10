Возобновились полеты из РФ на курорты Турции

10.08.2020, 6:48, Новости дня

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из ростовского аэропорта Платов в Анталью, став первым отправленным бортом после возобновления международных авиаперевозок из Ростова-на-Дону на курорты Турции, сообщили в воздушной гавани.

Первый рейс из Ростова-на-Дону вылетел в 05.38. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Платов, в понедельник рейсы в Анталью помимо «Уральских авиалиний» также выполнят авиакомпании «Азур эйр» и «Северный ветер», передает ТАСС.

Аэропорт Платов возобновил международные авиаперевозки 3 августа. Первый рейс авиакомпания Turkish Airlines выполнила в Стамбул.

Накануне в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.