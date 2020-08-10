 

Трамп оценил идею добавить свое лицо к барельефам президентов США на горе Рашмор

10.08.2020, 6:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава администрации США Дональд Трамп оценил идею добавить свой профиль к барельефам четырех президентов Соединенных Штатов на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

По словам Трампа, он «никогда не предлагал этого». «Это вымышленные новости провальной [газеты] The New York Times и [телеканала] CNN, у которого плохие рейтинги», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

При этом, по мнению главы американской администрации, «это звучит как хорошая идея», учитывая «все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года» его президентства.

Напомним, в субботу The New York Times сообщила, что Трамп во время приватной беседы в Белом доме якобы поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Согласно публикации, в 2019 году один из помощников в Белом доме поинтересовался в администрации губернатора, какие формальности требуется выполнить, чтобы высечь еще один барельеф. Позже Ноэм преподнесла Трампу муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.

Работы по созданию мемориала на горе Рашмор с изображением четырех президентов велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. По словам скульптора, он выбрал Вашингтона, потому что тот привел страну к демократии, Джефферсона – за принятие Декларации независимости, Линкольна – за отмену рабства, Рузвельта – за то, что благодаря ему был построен Панамский канал.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

15.07 / Общество: Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

09.08 / Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

01.07 / Трамп пригрозил наложить вето на законопроект об обороне

29.07 / Польского премьера возмутили радужные флаги на памятниках в Варшаве

12.07 / Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

06.08 / Названы самые популярные внутренние направления отдыха в августе

02.07 / Подрыв независимости НБУ ставит под угрозу авторитет и поддержку реформ в Украине – Евросоюз

29.07 / В Украине сегодня начинаются переговоры с Ираном о сбитом самолете МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска