 

Генпрокурор США сравнил движение «Антифа» с революционерами-большевиками

10.08.2020, 6:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинистр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что движение «Антифа» на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих при этом приемы фашистов.

«Это группа революционеров, интересующихся своего рода социализмом, коммунизмом. Они, по сути дела, являются большевиками. Их тактика является фашистской», – приводит мнение Барра ТАСС.

Генпрокурор США сравнил степень радикализации «Антифа» с левым крылом Демократической партии США, представители которого, по его словам, «отказались от классических либеральных ценностей» в пользу стремления к «полной политической победе».

Такие лица, считает Барр, начали консолидироваться в движение сопротивления сразу после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года. «Они стараются объявить ему импичмент с первого дня. Они ради этого делают все возможное, повинуясь характерной для левых жажде власти», – отметил глава Минюста США.

Кроме того, с его точки зрения, американские СМИ навязывают широкой аудитории образ «Антифы» в качестве мирных демонстрантов. «Это является ложью», – подчеркнул Барр.

Напомним, 31 мая Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией.

Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что участники антифа ничем не отличаются от любых других радикалов – так же агрессивны и склоны к насилию.



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