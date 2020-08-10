На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

10.08.2020, 6:30, Разное

Светская львица и журналистка Божена Рынска, чтобы собрать деньги на операцию продала дорогостоящую картину. Она долгое время мучилась от болей в животе, но никаких действий не предпринимала, на хирургическое вмешательство обозревательница решилась ради маленькой дочери.

Теперь Божена Рынска готова привести свое здоровье в полный порядок. Ей вылечили зубы и разобрались с болями в животе, но журналистка намерена отладить работу организма до идеального состояния. Также Рынска считает, что маммографию необходимо проходить ежегодно. А после завершения лечения она рассчитывает заняться спортом, пилатесом и привести в порядок спину.

Стоимость операции медики оценили в 200 000 рублей. Такую сумму Божена Рынска заплатить сразу не смогла, поэтому была вынуждена продать «хорошую картину». Сейчас журналистка находится в больнице, но свое состояние она оценивает как нормальное. Ребенка Божена Рынска родила не самостоятельно, а обратилась за услугами к суррогатной матери, которая выносила ей девочку по имени Евгения, отцом дочери стал покойный муж Игорь Малашенко.