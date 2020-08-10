 

На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

10.08.2020, 6:30, Разное

Светская львица и журналистка Божена Рынска, чтобы собрать деньги на операцию продала дорогостоящую картину. Она долгое время мучилась от болей в животе, но никаких действий не предпринимала, на хирургическое вмешательство обозревательница решилась ради маленькой дочери.
Теперь Божена Рынска готова привести свое здоровье в полный порядок. Ей вылечили зубы и разобрались с болями в животе, но журналистка намерена отладить работу организма до идеального состояния. Также Рынска считает, что маммографию необходимо проходить ежегодно. А после завершения лечения она рассчитывает заняться спортом, пилатесом и привести в порядок спину.

Стоимость операции медики оценили в 200 000 рублей. Такую сумму Божена Рынска заплатить сразу не смогла, поэтому была вынуждена продать «хорошую картину». Сейчас журналистка находится в больнице, но свое состояние она оценивает как нормальное. Ребенка Божена Рынска родила не самостоятельно, а обратилась за услугами к суррогатной матери, которая выносила ей девочку по имени Евгения, отцом дочери стал покойный муж Игорь Малашенко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Подмосковье полиция рассекретила деятельность семьи сутенеров

05.08 / Физики выяснили причину невкусного чая из микроволновки

21.07 / Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

18.07 / Итальянские ученые рассказали, как небольшое ожирение влияет на протекание COVID-19

30.06 / Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку

30.06 / В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины

25.07 / Ученые завершили проверку наземной системы для римского космического телескопа NASA

15.07 / Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом

24.06 / Жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм и отказывалась кодировать

13.07 / Скандалы: «Отступать некуда, позади Москва»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска