 

ЧОП и спортсмены напали на лагерь экозащитников в Башкортостане

10.08.2020, 6:17, Разное

Три десятка сотрудников ЧОП «Вершина» и около сотни спортсменов напали на лагерь экозащитников у подножия шихана Куштау в Башкортостане.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Около лагеря они появились в 20:30 (мск), но порядка десяти минут стояли в 40 метрах, не предпринимая ничего. Затем резко выдвинулись в сторону лагеря. Сотрудники ЧОП, выстроившись в цепь, оттеснили экозащитников с дороги, заявив, что сейчас по ней пройдет промышленная техника. Спортсмены все это время стояли за их спиной.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В настоящий момент спортсмены провоцируют активистов, оскорбляя их и требуя отдать шихан. Еще одна группа спортсменов стоит поодаль. В настоящий момент ЧОП расцепил строй, пустив спортсменов вперед, прямого столкновения пока не было. Продолжаются словесные перепалки.

Активистов в лагере 19 человек. Они уже вызвали полицию.

Шихан Куштау может быть срезан сотрудниками Башкирской содовой компании, которая планирует добывать на месте шихана известняк для производства соды. На этой неделе БСК запустила на гору лесорубочную технику. Сегодня на акцию в защиту Куштау вышли около трех тысяч человек.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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