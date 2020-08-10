 

Юрий Гальцев кардинально преобразился ради молодой возлюбленной

10.08.2020, 6:09, Разное

Российский юморист Юрий Гальцев удивил своих поклонников кардинальной сменой имиджа ради юной возлюбленной, которая в прошлом была его помощницей. После невероятного преображения он стал гостем телешоу Елены Степаненко «Еще не вечер!».
Оказалось, Юрий Гальцев не только резко похудел, но и побрился налысо, а также выбрил аккуратную бородку. Совместное фото Елена Степаненко опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте, где она написала, что любовь способна преодолеть все, намекая на связь между сменой имиджа и романом своего коллеги.

Мария Насырова, прежде чем стать девушкой Юрия Гальцева работала у него в должности помощницы. Через какое-то время юморист решил бросить свою супругу и уйти к ней, как некогда поступил Евгений Петросян. Теперь в Сети полагают, что именно Насырова заставила артиста похудеть и преобразиться.



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