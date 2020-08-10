Гейтс заявил, что мир ждет катастрофа более разрушительная, чем коронавирус

10.08.2020, 5:59, Новости дня

Через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофой более разрушительной, чем пандемия коронавируса. Об этом в своем блоге 4 августа написал основатель Microsoft Билл Гейтс.

“Мировой кризис потряс мир. Это приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и ведет к экономическим трудностям, которых не видели многие поколения. Его влияние распространяется по всему миру. Я говорю о COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису: изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже”, – отметил Гейтс.

По его словам, единственный способ избежать наихудших климатических последствий – активизировать усилия уже сейчас.

Он напомнил, что из-за падения экономики в период пандемии выбросы СО2 в атмосферу снизились, однако только на 8%.

“В реальном выражении это означает, что мы выбросим около 47 млрд тонн углерода вместо 51 млрд. Это значимое сокращение, и мы были бы в отличной форме, если бы могли продолжать это снижение каждый год. К сожалению, мы не можем”, – подчеркнул филантроп.

Он предложил сравнить смертность от СOVID-19 и прогнозируемую смертность, вызванную изменением климата. Так, в годовом исчислении уровень смертности от коронавирусной болезни может составить 14 на каждые 100 тыс. человек. Если к концу века рост выбросов останется высоким, изменение климата может стать причиной 73 дополнительных смертей на 100 тыс. человек.

“Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году – в пять раз более смертоносным”, – подчеркнул Гейтс.

Чтобы избежать катастрофы, он предлагает сейчас начать создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов.

“В отличие от нового коронавируса, вакцина от которого, я думаю, у нас будет в следующем году, нет двухлетнего решения проблемы изменения климата. На разработку и внедрение всех необходимых нам изобретений в области чистой энергии потребуются десятилетия”, – сказал основатель Microsoft.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.