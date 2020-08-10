 

Эпидемия COVID-19. В Вооруженных силах Украины зафиксирована шестая смерть

10.08.2020, 5:59, Новости дня

9 августа умерла заразившаяся коронавирусом сотрудница Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

Эта смерть стала шестым летальным исходом среди зараженных коронавирусом в вооруженных силах страны.

“С 24 июля находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 2 августа госпитализирована в коммунальное учреждение Центральная городская больница №1 (Житомир). С 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – “ГОРДОН”). Умерла утром 9 августа”, – говорится в сообщении.

Всего за последние сутки в ВСУ выявили 11 случаев заболевания COVID-19, четыре случая – во Львовской области.

Госпитализировали трех военнослужащих из числа тех, у кого коронавирус подтвердили за последние 24 часа.

“По состоянию на 10.00 9 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек”, – рассказали военные медики.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 09 серпня в Збройних Силах України на гостру…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 9. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 августа, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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