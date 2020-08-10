Мнение: Яблоки воровал? Да тебя сажать надо

10.08.2020, 5:55, Разное

На рынке в Подмосковье яблоки опять за бешеные деньги продают. Монопольный сговор в стране. ФАС – ноль внимания. Видимо, есть интерес. И вот продавец говорит:

– Честно признаюсь, цену не я ставлю. Яблоки дороже бананов. Мы что банановая республика? А раньше я эти яблоки ведь воровал запросто. Что они там стоило? Сто кило – копейка.

– Кто не воровал яблоки в детстве? – говорю. – Наверное, все.

– Почему в детстве? – спрашивает он обиженно, гордится воровством – заметно. – В детстве – это и не воровали. Так… В девяностые вагонами угоняли их, они отстаивались на перегонном, отцепишь пару вагонов, перегонишь на нужную станцию, там разгрузка, и по деревням, городам развозят грузовиками.

– Это уже серьезно, – говорю я. – За такое и посадить могут.

– Так и посадили, – отвечает, и смеется. – Зато теперь сына учу семнадцати лет – я в твоем возрасте уже вагоны с яблоками разгружал… пока не поймали. Ничего делать не хочет. Ни учиться, ни работать.

Я этот анекдот знаю. Улыбнулся из вежливости. Народ у нас уникальный. Неунывающие русские люди восхищают. А я в – древнерусской тоске периодически, как пел Гребенщиков.