Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское

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10.08.2020, 5:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСводный отряд Министерства обороны РФ прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, сообщили в ведомстве.

Продолжительность работ составит около двух месяцев, передает ТАСС.

«Сводный отряд прибыл в район выполнения специальных задач, проведено установочное совещание с администрацией города, представителями госкорпорации «Росатом» и Росгвардии, в ходе которого уточнен объем и характер работ. Также проведена рекогносцировка на местности, определены подъездные пути для работы техники», – сообщил командир сводного отряда Сергей Мальцев.

Он уточнил, что в работах задействовано около 60 военнослужащих и 20 единиц техники.

Сводный отряд Минобороны займется на промышленной площадке «Усольехимпром» постановкой водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, мониторингом химической обстановки, отбором проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также научной поддержкой проводимых работ. Исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Напомним, в прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском.

Ранее глава государства поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов РФ с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.



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