В России во время видеосъемки разбился самолет, погиб пилот
10.08.2020, 4:50, Новости дня
9 августа на аэродроме “Кудиново” в Калужской области России в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ.
“По предварительным данным, 53-летний житель Москвы осуществлял полет, а его друг снимал видео для последующей продажи самолета. При выполнении пилотажной фигуры “бочка” пилот не справился с управлением, произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте”, – говорится в сообщении.
В МСЧ России уточнили, что самолет был одноместный.
“Бочка” – фигура высшего пилотажа, при выполнении которой самолет движется в одном направлении, одновременно оборачиваясь на 360 градусов относительно своей продольной оси.
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