В России во время видеосъемки разбился самолет, погиб пилот

10.08.2020, 4:50, Новости дня

9 августа на аэродроме “Кудиново” в Калужской области России в результате падения легкомоторного самолета погиб пилот. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ.

“По предварительным данным, 53-летний житель Москвы осуществлял полет, а его друг снимал видео для последующей продажи самолета. При выполнении пилотажной фигуры “бочка” пилот не справился с управлением, произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте”, – говорится в сообщении.

В МСЧ России уточнили, что самолет был одноместный.

“Бочка” – фигура высшего пилотажа, при выполнении которой самолет движется в одном направлении, одновременно оборачиваясь на 360 градусов относительно своей продольной оси.