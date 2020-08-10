Крымского архиепископа ПЦУ Климента возвели в сан митрополита

10.08.2020, 4:50, Новости дня

9 августа в Михайловском соборе в Киеве предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил о возведении в сан митрополита архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента. Об этом в Facebook сообщил главный редактор газеты “Кримська світлиця” Андрей Щекун.

Он опубликовал указ, подписанный Епифанием 7 августа.

“Принимая во внимание многолетнее преданное служение поместной украинской православной церкви, жертвенный архипастырский труд в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и пребывания на Крымской кафедре архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводится в сан митрополита”, – говорится в документе.

Аксіос! – Достойний!Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Епіфаній, щойно, після завершення Літургії, оголосив про… Posted by Андрій Щекун on Pühapäev, 9. august 2020

После аннексии Россией Крыма и Севастополя весной 2014 года украинская православная церковь подвергается гонениям со стороны оккупационных властей. В частности, в марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”.

Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин ПЦУ на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.