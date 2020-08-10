Лукашенко сообщил об усилении контроля за границей Беларуси с Россией

10.08.2020, 4:50, Новости дня

За границей Беларуси и России усилено наблюдение, заявил 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

“На границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны”, – сказал Лукашенко.

По его данным, за последнее время в Беларусь не пустили в общей сложности 170 граждан.

“Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут”, – отметил президент Беларуси.

Сегодня в Беларуси проходит основное голосование на выборах президента Беларуси. Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, представитель оппозиции Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Накануне, 29 июля, власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. В Минске заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа президент Беларуси констатировал, что генпрокуроры не приехали.