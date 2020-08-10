Мнение: Картофельный бунт в Минске

10.08.2020, 4:20, Разное

Есть такая старая шутка – что лучше всех излечивает от собственного национализма наблюдение за ЧУЖИМ искренним национализмом. Мол, когда ты про свой народ говоришь – про невероятную его духовность, бескорыстие, доброту, ум и смелость – ты можешь говорить, как глухарь на току, часами, и не замечать в своих речах ни малейших натяжек и передергиваний; но стоит кому-то начать изрекать то же самое про СВОЙ народ – тут-то и проснется, наконец, критическое мышление: как – ВЕСЬ духовный?? И что такое «духовность» – вот это??! Эта вот дешевая поделка? И что, прям все такие бескорыстные? ВЫ?! Что значит «не все, а большая часть»?? А гнусные эпизоды вашей истории – вот это, это и это? ЧТО?!! Вы и этим паскудным делам находите оправдание? Да вы…!!! Человек расходится, горячится – и тут, глядишь, и его пронзает озарение – блин, да ведь и я сам точно так же говорю…

Не всех, конечно, пронзает. Но хотя бы некоторых. Хотя бы кого-то. Хотя бы кого-то одного…

Так же, думаю, и наблюдение за чужими авторитарными «выборами», как бы со стороны – тоже, по идее, должно излечивать от восторгов по поводу подлостей собственных авторитаристов. Как, например, текущие «выборы» в Белоруссии. Ведь до чего ж гнусно это смотрится, а?

Сначала берет и сажает самых сильных и ресурсных кандидатов. Потом тех, кто кажется чуть менее опасными, просто не допускает к выборам, придравшись к подписям. Потом не дает оставшейся главной конкурентке – простой белорусской домохозяйке – провести финальный митинг на площади, устроив на том же самом месте… праздник в честь Дня Железнодорожных войск! В Белоруссии! День даже не железных дорог, а Железнодорожных войск (хорошо, хоть не велосипедных)! Потом арестовывают (!) диджеев, поставивших в людном месте песню Цоя «Перемен!», им вроде как грозит до 10 лет за «провоцирование беспорядков».

Но меня, как бывшего политпиарщика, совсем уж неприятно шокировало «досрочное голосование» аж… 40% избирателей. То есть диктатор откровенно, не стесняясь уже ничего, объявляет, что он «выходит на бой», обеспечив себе фору в 40% голосов ВСЕХ избирателей. И это после получения всех прочих гандикапов! Феноменально.

А дальше – какая милая, узнаваемая деталь: слушаю комментарий политтехнолога Минченко (помню его желторотым гопнического вида юношей еще на выборах губернатора в 2000 году в ХМАО, с ним еще наш Тимофей подрался прямо на заседании штаба): тот по радио с умным видом вещает – дескать, «по белорусскому законодательству не предусмотрено присутствие наблюдателей при подсчете голосов, однако лидеры оппозиции в Белоруссии зачем-то призывают своих сторонников сделать подсчет голосов открытым» – и в голосе явное осуждение. Хотя ведь послушать его фразу в спокойном состоянии сознания – это ж какой-то абсурд в духе Кафки: КАК ЭТО – «не предусмотрено присутствие наблюдателей»?? А за чем же они тогда призваны наблюдать – за тем, как моются женщины в местной бане?

«Политтехнолог» (!) как о величайшей крамоле говорит о требовании «открыть процедуру подсчета голосов»; полно, да что же это за радиопередача – репортаж из дурдома? Нет, это мы сами сумасшедшие, не понимаем, где живем.

«А в ответ мне: видать, был ты долго в пути.

И людей позабыл; мы всегда так живем».

В России ведь на «выборах» всё то же самое. У самих только что «голосУвание» закончилось – по таким же, и даже еще более непристойным правилам.

Но со стороны, пожалуй, это издевательство смотрится еще более неприглядно.

Читаю далее сводки с белорусских фронтов: «объявлены результаты экзит-поллов: согласно им, Лукашенко набирает 80% голосов, его ближайшая преследовательница – 6%». То есть установочные цифры озвучены, бинго!

Все это, понятно, какое-то позорище. Но опять же, это происходит не у нас, поэтому мы можем смотреть на все происходящее у соседей с более-менее спокойной головой. Как в недавнем популярном сериале про роботов «Мир Дикого Запада», дадим себе двойную команду: «Выключить эмоциональность! Анализ!»

Анализ нам показывает, что пока в Белоруссии имеет место противостояние «власти» и так называемого «народа» (как и у нас в Хабаровске, кстати). Однако это противопоставление – ложное, о чем я писал недавно в своем цикле главок «О демократии». «Народ» не может быть Стороной в противостоянии, он по определению – лишь вспомогательная сила. В Белоруссии имеется группировка Лукашенко, засевшая у власти; для того, чтобы переход власти мог получить шансы состояться – должна сложиться какая-то реальная Сила, группировка тех, кто хотел бы его убрать от власти.

И тут, как и в Хабаровске – мы пока видим гидру без головы. «Улица корчится, безъязыкая». Люди ходят-бродят, кое-где, как сообщают, уже вступают в драки с омоновцами – но нет ясных и четких требований, непонятно, кто готов и кто будет подбирать власть, если ее удастся вдруг выбить из рук «Картофельного Папы». Кто – раз; и Ради Чего – два. Если нет второй силы – ничего не будет. Народ сам по себе, еще раз повторю – это не сила.

Так что мой прогноз такой: или в ближайшие день-два хоть КАКАЯ-ТО активная и оппозиционная Лукашенко сила обозначится – или он так и «победит» с 80% голосов, а все брожения опять потихоньку затихнут.

Политика – это такая штука: в ней, если ты хочешь что-то получить – в какой-то момент надо вылезти из укрытия и выйти на линию огня. Лукашенко, понятно, этого момента тоже ждет – и готовит снайперов. Это змей старый, опытный и непьющий, и рука у него не дрогнет.