 

У двух игроков киевского “Динамо” обнаружили коронавирус

10.08.2020, 3:42, Новости дня

У двух игроков киевского “Динамо” диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте клуба.

“У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха”, – говорится в заявлении.

После этого ПЦР-тесты сделали все игроки “Динамо”. Ни у кого коронавирус не обнаружили. 

“Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин. Тренировочный процесс в “Динамо” проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала”, – добавили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По состоянию на утро 9 августа общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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