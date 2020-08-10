Явка на выборах президента Беларуси составила на 18.00 более 79% – ЦИК

10.08.2020, 3:42, Новости дня

По состоянию на 18.00, за два часа до завершения голосования, явка на выборах президента Беларуси составила 79,1%. Об этом сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

В списки были включены почти 6,9 млн избирателей.

Самая высокая явка на выборах зафиксирована в Могилевской области (86,01%), самая низкая – в Минске (62,3%).

По состоянию на 16.00 явка на выборах составляла 73,25%.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. На 9 августа было запланировано основное голосование, оно завершилось в 20.00.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.