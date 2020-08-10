Оппозиция назвала имя вероятного погибшего во время протестов в Минске

10.08.2020, 3:25, Новости дня

В белорусских соцсетях распространяется информация о тяжело пострадавшем, а возможно и погибшем во время протестов в Минске, называется его вероятное имя – Евгений Заичкин.

На странице молодого человека в соцсети «Вконтакте» указано, что город его проживания Гданьск, а родной город – Минск. Тут же на странице уже появилось множество комментариев с соболезнованиями, но есть и критические реплики в его адрес.

Тем временем пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что «правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», передает ТАСС.

Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что «события продолжаются». По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, стали прибывать машины скорой помощи.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.