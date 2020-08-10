 

Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

10.08.2020, 3:18, Разное

8 Aug 2020, 4:06 UTC · by Elena Gorgan

Первый дилерский центр Ferrari-Maserati в Китае, открылся  в городе Гуанчжоу  в 2005 году. Примерно семь лет спустя этот дилерский центр был закрыт из-за недавно принятых антикоррупционных законов.

 9 фотографий

Это похоже на классическую историю неудачного бизнеса, но у  неё  есть продолжение. С тех давних времен в заброшенном здании  дилерского центра все еще заперты три машины, которые покрываются  пылью  и ждут, когда  кто-нибудь  спасет  их. И две из них – это  не Феррари,  и  не Мазерати.

Джеймс Ван (@cheongermando в Instagram) нашел эти спрятанные сокровища после того, как получил доступ внутрь здания, и разместил фотографии в своих социальных сетях. Внутри автосалона стоят  Porsche Carrera GT , Ferrari 575 Superamerica с механической коробкой передач (один из 43 сделанных экземпляров) и C5 Corvette Z06, стоят  на тех  же самых местах, где они были  оставлены  почти десять лет назад, запертые в пузыре времени.

В 2012 году,  дилерский центр  пришлось закрыть после того, как президент Си Цзиньпин принял антикоррупционные законы, призванные  воспрепятствовать потреблению элитных  товаров. Похоже, дилерам  так и не удалось полностью  распродать свои  машины – и, зная (все еще) строгие законы Китая, они не  могли бы  этого  сделать.

Истории Ferrari и Corvette неизвестны, но  Periodismo Del Motor удалось проследить  путь   Carrera GT и, если это может кого-то утешить,  то  можно сказать  что  он получил  свою долю любви  и внимания, прежде чем его заперли и забыли. Немного, но это лучше, чем ничего. Это не новый автомобиль, ранее был в РФ и Германии и выставлен на продажу здесь с пробегом в 4581 км (2800 миль).

Этот Carrera GT стал 1255-м из 1270 построенных и одним из трех в Zanzibar Red Metallic.

Фотографии Carrera GT доступны в галерее выше, а фотографии Ferrari и Corvette можно посмотреть  в посте IG, размещенном внизу страницы.

https://www.instagram.com/p/CDWdjdgFH3W/

cheongermando

Заброшенные Carrera GT, C5 Z06 и 575 Superamerica с механической коробкой передач, находящиеся  в том, что было известно как первый Ferrari и Maserati 3S Center на юге материкового Китая,  который  открылся в 2005 году. Всего хорошего.



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