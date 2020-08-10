Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

10.08.2020, 3:18, Разное

8 Aug 2020, 4:06 UTC · by Elena Gorgan

Первый дилерский центр Ferrari-Maserati в Китае, открылся в городе Гуанчжоу в 2005 году. Примерно семь лет спустя этот дилерский центр был закрыт из-за недавно принятых антикоррупционных законов.

9 фотографий

Это похоже на классическую историю неудачного бизнеса, но у неё есть продолжение. С тех давних времен в заброшенном здании дилерского центра все еще заперты три машины, которые покрываются пылью и ждут, когда кто-нибудь спасет их. И две из них – это не Феррари, и не Мазерати.

Джеймс Ван (@cheongermando в Instagram) нашел эти спрятанные сокровища после того, как получил доступ внутрь здания, и разместил фотографии в своих социальных сетях. Внутри автосалона стоят Porsche Carrera GT , Ferrari 575 Superamerica с механической коробкой передач (один из 43 сделанных экземпляров) и C5 Corvette Z06, стоят на тех же самых местах, где они были оставлены почти десять лет назад, запертые в пузыре времени.

В 2012 году, дилерский центр пришлось закрыть после того, как президент Си Цзиньпин принял антикоррупционные законы, призванные воспрепятствовать потреблению элитных товаров. Похоже, дилерам так и не удалось полностью распродать свои машины – и, зная (все еще) строгие законы Китая, они не могли бы этого сделать.

Истории Ferrari и Corvette неизвестны, но Periodismo Del Motor удалось проследить путь Carrera GT и, если это может кого-то утешить, то можно сказать что он получил свою долю любви и внимания, прежде чем его заперли и забыли. Немного, но это лучше, чем ничего. Это не новый автомобиль, ранее был в РФ и Германии и выставлен на продажу здесь с пробегом в 4581 км (2800 миль).

Этот Carrera GT стал 1255-м из 1270 построенных и одним из трех в Zanzibar Red Metallic.

Фотографии Carrera GT доступны в галерее выше, а фотографии Ferrari и Corvette можно посмотреть в посте IG, размещенном внизу страницы.

https://www.instagram.com/p/CDWdjdgFH3W/

cheongermando

Заброшенные Carrera GT, C5 Z06 и 575 Superamerica с механической коробкой передач, находящиеся в том, что было известно как первый Ferrari и Maserati 3S Center на юге материкового Китая, который открылся в 2005 году. Всего хорошего.