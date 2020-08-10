Мнение: Протесты в Минске. 10.08.2020. Ночь

10.08.2020, 3:17, Разное

Фотографии ночных протестов в Минске.

ОМОН и другие силовики пока что достаточно уверенно работают.

Сами протесты пока не дотягиваают даже до субботних беспорядков в Бейруте, когда осуществлялся захват правительственных зданий.

Но как представляется, основной "митинговый удар" состоится сегодня, но чуть позже.

Обновление по ситуации в Минске и Белоруссии буду выкладывать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь), утром подведем итог – что же получилось у оппозиции.