Мнение: Беспредел и Спартак

10.08.2020, 3:15, Разное



Леонид Федун, ФК “Спартак”, вице-президент “Лукойла”

А параллельно с минскими событиями, видимо, чтобы “поддать жару” – невероятный по силе скандал в российском футболе: после в самом деле очень странных судейских решений в матче первенства России московский Спартак устами своего владельца Федуна объявил, что… собирается сняться с розыгрыша! Типа – Федуна задолбало, что “Спартак” все время засуживают, дают какие-то липовые пенальти, постоянно “воруют очки” – и он поэтому “сворачивает лавочку”.

Резонанс от такого афронта, буде он состоится, не стоит недооценивать. Да, популярность футбола в России резко упала в последние годы, но все-таки Спартак (Москва) – это самый популярный в стране не просто футбольный, но вообще спортивный бренд, есть масса людей, которые “болеют за Спартак” вообще поколениями, типа не то что “отец”, то даже “дед еще болел, завещал папке, папка завещал мне, мы уже 50 лет болеем за красно-белых!” Так что по крайней мере можно гарантировать, что завтра все мужики по дороге на работу и даже на самой работе станут по всей буквально России оживленно обсуждать, что же будет, исполнит Федун свою угрозу или нет, а главное – прав ли он и (ключевой вопрос!) – МОЖНО ЛИ И ДАЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ?!!

Трудно не заметить, что футбольный скандал случился как-то очень “кстати” – именно тогда, когда путин и Ко полностью завязли в белорусских делах, а там одно решение хуже другого; наверняка уже кто-то строит теории, что странным судейским решениям как-то “помогли” состояться аж со Старой Площади – чисто чтобы отвлечь людей хотя бы чем-то от политики… “Добавляет в это блюдо остроты” тот факт, что два “левых” пенальти в начисто проигранном по игре матче бил “Спартаку” некий клуб “Сочи” – клуб-фантом, принадлежащий и вообще “сделанный с нуля” Ротенбергом – одним из самых близких к Путину олигархов… А Федун, который как бы “хозяин Спартака” – это на самом деле аватар Алекперова – последнего странно независимого крупного ЧАСТНОГО нефтяника в стране с почти полностью национализированной нефтяной отраслью, то есть – редкая птица: олигарх не из “команды Путина”, а так, “попутчик”.

Однако, даже если “план отвлечения” у АП был – он, надо признать, очень рискован по самой своей идее. “Отвлекать” народ от Белоруссии при помощи футбольного беспредела, да еще покусившись на “народный клуб”? Этак можно не успокоить, а только еще больше раскачать ситуацию, разозлив на ровном месте тот самый “глубинный народ”, который, собственно, и составляет основу болельщиков “Спартака”. Да к тому же – редкий случай! – “спартачи” почти не имеют жесткой территориальной привязки, они есть буквально в КАЖДОМ населенном пункте многострадальной Родины. Их злить, чтобы под шумок как-то обделать втихую белорусские делишки – это в буквальном смысле “тушить пожар бензином”.

Так что, думаю, для Кремля “спартаковский скандал” именно сейчас ОЧЕНЬ некстати. Возможно, если здравый смысл победит – матч даже переиграют.

Хотя гарантий дать нельзя – со здравым смыслом сейчас в Кремле большие проблемы.