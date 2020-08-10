 

Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

10.08.2020, 3:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинШтаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется из-за опасения задержаний, информирует Sputnik Беларусь.

«Штаб Тихановской баррикадируется – там заперли все окна и двери, опасаются задержаний», – приводит сообщение Sputnik Беларусь РИА «Новости».

Кроме того, по словам пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной, есть опасения, что в беспорядках в Минске власти Белоруссии решат обвинить оппозицию.

При этом она подчеркнула, что штаб Тихановской всегда говорил о законном характере мероприятий. «Мы против насилия», – подчеркнула Красулина.

Пресс-секретарь Тихановской с сожалением отметила, что своими действиями против мирных граждан, которые «вышли погулять в парк», власть разбила надежды белорусов на мирные перемены, которые дарил им во время избирательной кампании штаб Тихановской и ее соратники.

На вопрос о том, в безопасности ли Тихановская, Красулина ответила, что кандидат находится в штабе. «В Белоруссии сейчас нет безопасного места», – подчеркнула пресс-секретарь Тихановской.

Ранее Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Российские сенаторы прибыли в Минск

20.07 / В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

31.07 / Москва отреагировала на планы США оказать военную помощь Украине

24.07 / Генсек ООН и ЕС оценили соглашения по усилению «режима тишины» в Донбассе

09.08 / Штаб ООС: 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил нет погибших и раненых

09.08 / Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией

02.07 / В Москве-реке нашли тело младенца

31.07 / Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

26.06 / Вплоть до заморозков: Вильфанд предупредил некоторые регионы о похолодании

24.07 / Глава Полтавской ОГА рассказал о состоянии здоровья заложника Скрипника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска