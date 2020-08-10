 

Личное: Как есть

10.08.2020, 2:59, Разное

Мне совершенно не стрёмно запилить фоточку себя, любимой, «как есть». Вот как хожу дома: в мягкой серенькой худи, без укладки, цацок, макияжа, фильтров, фотошопа, так и могу показаться.  


Фото: Моё

 Я себя, в отличие от наших деревенских селебов, не стесняюсь. Я себе нравлюсь. Такая, как есть. Очень нравлюсь.

   
Меня поражает наглость публичных кур, пытающихся протолкнуть подписоте свои говно-марафоны красоты или идиотский лепет по повышению самооценки, раскрытию женственности и сексуальности.  

Вусмерть закомплексованные, прячущие себя настоящих за филлерами, фотошопом, фильтрами и килограммами грима, эти тупорылые, тяжеловесные бабищи изображают из себя вечных припевочек и уверенных в себе женщин.   

Выглядит жалко.


  Фото: Соцсети

 А в Эскортограмах-то — да: там всё вылизано, красиво, но слишком — до неприличия слишком! — оторвано от реальности. Там и скулы у всех острые, и лица на позапрошлые картофелины не похожи, и подбородок — один, но комплексы всё равно видны.  

Слишком уж прячут себя, настоящих, за фильтрами, фотошопом и филлерами. Зачем? Да, колхозницы. Жалкие колхозницы, сомнительное счастье которых — мужская пиписька во рту, непомерно раздутом филлерами.

А в чём для вас наивысшее счастье? Для меня — в свободе. Свобода — это быть собой, а, значит, и счастье.

Источник: Лена Миро



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