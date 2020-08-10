Личное: Как есть

10.08.2020, 2:59, Разное

Мне совершенно не стрёмно запилить фоточку себя, любимой, «как есть». Вот как хожу дома: в мягкой серенькой худи, без укладки, цацок, макияжа, фильтров, фотошопа, так и могу показаться.



Фото: Моё

Я себя, в отличие от наших деревенских селебов, не стесняюсь. Я себе нравлюсь. Такая, как есть. Очень нравлюсь.



Меня поражает наглость публичных кур, пытающихся протолкнуть подписоте свои говно-марафоны красоты или идиотский лепет по повышению самооценки, раскрытию женственности и сексуальности.

Вусмерть закомплексованные, прячущие себя настоящих за филлерами, фотошопом, фильтрами и килограммами грима, эти тупорылые, тяжеловесные бабищи изображают из себя вечных припевочек и уверенных в себе женщин.

Выглядит жалко.



Фото: Соцсети

А в Эскортограмах-то — да: там всё вылизано, красиво, но слишком — до неприличия слишком! — оторвано от реальности. Там и скулы у всех острые, и лица на позапрошлые картофелины не похожи, и подбородок — один, но комплексы всё равно видны.

Слишком уж прячут себя, настоящих, за фильтрами, фотошопом и филлерами. Зачем? Да, колхозницы. Жалкие колхозницы, сомнительное счастье которых — мужская пиписька во рту, непомерно раздутом филлерами.

А в чём для вас наивысшее счастье? Для меня — в свободе. Свобода — это быть собой, а, значит, и счастье.