 

Задержанные в Минске журналисты «Дождя» вернулись в Россию

10.08.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКорреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, вернулись в Россию, сообщается на сайте телеканала.

«Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днем в Минске, уже в России», – приводит сообщение телеканала ТАСС.

Напомним, в воскресенье группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов «Дождя» в Минске, после чего сотрудников телеканала увезли в неизвестном направлении.

Союз журналистов РФ обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания сотрудников российского телеканала. Как оказалось, журналисты «Дождя» работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии.

После этого главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил об освобождении задержанных в Минске журналистов «Дождя».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

24.06 / В Мексике разбился самолет, есть погибшие

21.07 / Великобритания не нашла свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit

13.07 / Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

07.07 / Экс-футболист “Спартака” Митрюшкин может стать одноклубником Головина

06.07 / В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

14.07 / «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

03.08 / В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска