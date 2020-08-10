Задержанные в Минске журналисты «Дождя» вернулись в Россию

10.08.2020, 2:48, Новости дня

Корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, вернулись в Россию, сообщается на сайте телеканала.

«Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днем в Минске, уже в России», – приводит сообщение телеканала ТАСС.

Напомним, в воскресенье группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов «Дождя» в Минске, после чего сотрудников телеканала увезли в неизвестном направлении.

Союз журналистов РФ обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания сотрудников российского телеканала. Как оказалось, журналисты «Дождя» работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии.

После этого главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил об освобождении задержанных в Минске журналистов «Дождя».