Мнение: Игра в сверху-снизу

10.08.2020, 2:45, Разное

В нерыбьи диалоги мы играть пока не можем.

Давайте поиграем в сверху-снизу.

Нам нужно научиться отличать заход сверху от обращения из верхней позиции.

Заход сверху – это всегда баг. Училка, Штурман, Выскочка или Ищейка.

Обращение из верхней позиции – это всегда в границах. Это значит, что ваша позиция в ситуации – верхняя, и вы из нее обращаетесь.

Если будучи в ситуации сверху, вы будете говорить на равных или снизу, получится баг.

Иногда, когда вы это делаете сознательно и специально, это будет колпачок.

Вот колпачок – это как раз и есть сознательное занижение позиции, из равной в нижнюю, из верхней в равную или нижнюю.

Заход сверху – всегда мимо границ. Это трюк короны, из-за которой вы видите свою позицию выше, чем она есть. Вы нарываетесь на агрессию, на раздражение, уменьшаете свою СЗ и лишаетесь красного поля. Это очень вредно.

Заход снизу, если это не ваш колпачок – это тоже мимо границ. Это тоже бывает из-за короны. Из-за короны Спасателя и колпачков на человеке.

Если вы в ситуации снизу, то обращение снизу – в границах. Видение границ всегда растит вашу фигуру, даже если позиция ваша нижняя.

Вот сейчас в игре ваша задача отрефлексировать в процессе четыре положения.

Заход сверху, заход снизу, обращение из верхней позиции, обращение из нижней позиции.

С колпачками будет потом разбираться.

Я предложу четыре ситуации, где отражаются все положения.

А вы попробуете написать диалоги. Следите за своими ощущениями и за реакциями партнеров по игре.

Технические правила игры как всегда. Те, кто никогда не играли, смотрите, что делают другие, или посмотрите прошлые игры по тегу Игра.

Начинающий ветку пишет имя героя и фразу полностью. Я выделю это жирным шрифтом. Отвечающие ему пишут каждый в своей подветке.

Для простоты все ситуации будут касаться первого свидания в ресторане. Героиня у нас будет одна и та же, Таня. Попробуйте сделать ее нерыбой, но обязательно не рапаном. Она симпатичная девушка 28 лет, разведена, с хорошей работой и почти выплаченной ипотекой. А вот мужчины к Тане будут приходить разные.

1. Илья заходит сверху.

ОЗ с Таней примерно равная, но большой баг Училка, немаленькая Выскочка и крепкий Штурман. Ищейка тоже пусть будет.

Илья: “Танечка, а Вы в курсе, что после шести есть вредно?”

2. Виктор заходит снизу.

ОЗ с Таней примерно равная, но Ученица, Кривляка, Попрошайка и Оправдашка.

Виктор: “Татьяна, если я буду краснеть и заикаться от Вашей красоты, не будьте ко мне суровы”.

3. Сергей в верхней позиции. Он держится в границах.

ОЗ его намного выше и он старше Тани на десять лет.

Сергей: “Таня, я могу быть уверен, что ты совершеннолетняя?”

4. Влад в нижней позиции. Он держится в границах.

ОЗ его ниже и он моложе Тани почти на десять лет.

Влад: “Спасибо, что согласилась встретиться”.