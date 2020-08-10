Мнение: Игра в сверху-снизу
10.08.2020, 2:45, Разное
В нерыбьи диалоги мы играть пока не можем.
Давайте поиграем в сверху-снизу.
Нам нужно научиться отличать заход сверху от обращения из верхней позиции.
Заход сверху – это всегда баг. Училка, Штурман, Выскочка или Ищейка.
Обращение из верхней позиции – это всегда в границах. Это значит, что ваша позиция в ситуации – верхняя, и вы из нее обращаетесь.
Если будучи в ситуации сверху, вы будете говорить на равных или снизу, получится баг.
Иногда, когда вы это делаете сознательно и специально, это будет колпачок.
Вот колпачок – это как раз и есть сознательное занижение позиции, из равной в нижнюю, из верхней в равную или нижнюю.
Заход сверху – всегда мимо границ. Это трюк короны, из-за которой вы видите свою позицию выше, чем она есть. Вы нарываетесь на агрессию, на раздражение, уменьшаете свою СЗ и лишаетесь красного поля. Это очень вредно.
Заход снизу, если это не ваш колпачок – это тоже мимо границ. Это тоже бывает из-за короны. Из-за короны Спасателя и колпачков на человеке.
Если вы в ситуации снизу, то обращение снизу – в границах. Видение границ всегда растит вашу фигуру, даже если позиция ваша нижняя.
Вот сейчас в игре ваша задача отрефлексировать в процессе четыре положения.
Заход сверху, заход снизу, обращение из верхней позиции, обращение из нижней позиции.
С колпачками будет потом разбираться.
Я предложу четыре ситуации, где отражаются все положения.
А вы попробуете написать диалоги. Следите за своими ощущениями и за реакциями партнеров по игре.
Технические правила игры как всегда. Те, кто никогда не играли, смотрите, что делают другие, или посмотрите прошлые игры по тегу Игра.
Начинающий ветку пишет имя героя и фразу полностью. Я выделю это жирным шрифтом. Отвечающие ему пишут каждый в своей подветке.
Для простоты все ситуации будут касаться первого свидания в ресторане. Героиня у нас будет одна и та же, Таня. Попробуйте сделать ее нерыбой, но обязательно не рапаном. Она симпатичная девушка 28 лет, разведена, с хорошей работой и почти выплаченной ипотекой. А вот мужчины к Тане будут приходить разные.
1. Илья заходит сверху.
ОЗ с Таней примерно равная, но большой баг Училка, немаленькая Выскочка и крепкий Штурман. Ищейка тоже пусть будет.
Илья: “Танечка, а Вы в курсе, что после шести есть вредно?”
2. Виктор заходит снизу.
ОЗ с Таней примерно равная, но Ученица, Кривляка, Попрошайка и Оправдашка.
Виктор: “Татьяна, если я буду краснеть и заикаться от Вашей красоты, не будьте ко мне суровы”.
3. Сергей в верхней позиции. Он держится в границах.
ОЗ его намного выше и он старше Тани на десять лет.
Сергей: “Таня, я могу быть уверен, что ты совершеннолетняя?”
4. Влад в нижней позиции. Он держится в границах.
ОЗ его ниже и он моложе Тани почти на десять лет.
Влад: “Спасибо, что согласилась встретиться”.
Источник: Эволюция
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