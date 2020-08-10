 

Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

10.08.2020, 2:35, Новости дня

Из аэропорта в Минске вылетел самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на информацию авиационной системы отслеживания PlaneFinder сообщило вечером 9 августа агентство УНИАН.

Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен город Бодрум на юго-западе Турции.

В агентстве подчеркивают, что нет данных о том, есть ли на борту улетевшего из Минска самолета сам Лукашенко.

TJournal пишет, что формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную конкурентку – оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Россия направит пять самолетов с помощью в Бейрут

03.08 / Союз десантников РФ отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ

03.08 / В Совфеде удивились претензиям Польши к Газпрому из-за «Северного потока – 2»

28.06 / У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

20.07 / Новые АПЛ «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие

25.07 / Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

28.06 / Haber7 – турецкие отели «безопасного туризма» ждут украинских и российских гостей

01.07 / Нацбанк выступил с заявлением в связи с отставкой Смолия

06.07 / Первый «Каракурт» с морским «Панцирем» вышел на госиспытания

06.08 / Беларусь официально не уведомляла Украину о намерении передать ей наемников ЧВК “Вагнер” – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска