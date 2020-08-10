Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

10.08.2020, 2:35, Новости дня

Из аэропорта в Минске вылетел самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на информацию авиационной системы отслеживания PlaneFinder сообщило вечером 9 августа агентство УНИАН.

Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен город Бодрум на юго-западе Турции.

В агентстве подчеркивают, что нет данных о том, есть ли на борту улетевшего из Минска самолета сам Лукашенко.

TJournal пишет, что формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную конкурентку – оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”