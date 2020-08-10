Итоговая явка на выборах в Беларуси составила 84,05% – Центризбирком

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10.08.2020, 2:35, Новости дня

Итоговая явка на выборах президента Беларуси составила 84,05%. Об этом 10 августа сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК).

Самая высокая явка на выборах зафиксирована в Брестской области (91,97%), самая низкая – в Минске (66,1%).

По состоянию на 18.00 явка составляла 73,25%. Избирательные участки закрылись в 20.00.

В ЦИК проинформировали также о количестве избирателей, которых внеси в списки 9 августа. Больше всего их оказалось в Брестской области (почти 19 тыс.), которая на 18.00 отставала от лидировавшей на тот момент по явке Могилевской области более чем на два процентных пункта.

Всего в Беларуси в списки было внесено почти 6,9 млн избирателей.

Согласно результатам экзит-полла, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную конкурентку – оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 6,8%.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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