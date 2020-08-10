Мнение: О майдане в Беларуси

10.08.2020, 2:05, Разное



Фото © Tyt.by.

Что тут скажешь? Ожидаемо…

В том смысле, что все стороны готовились именно к такому развитию событий после выборов белорусского президента. На которых действующему главе государства Александру #Лукашенко зачтут порядка 80% голосов, что бы ни говорили альтернативные экзит-поллы.

Теперь остаётся посмотреть, кто подготовился лучше.

Пока что, судя по фото из Минска, почти стихийный антилукашенковский протест не выглядит ни массовым, ни организованным, ни перспективным. Хотя впечатления извне могут быть и обманчивыми.

Во всяком случае, оппоненты действующего президента весь «протест» технично слили.

Как сообщается в новостях, после окончания голосования в штабе Светланы Тихановской призывают избирателей не отходить от участков и в случае необходимости подавать жалобы на нарушения. При этом там подчёркивают, что штаб не будет призывать людей к активным протестам. Якобы, выбрана ненасильственная тактика. «Силовики должны увидеть, что мы совершенно мирные, что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует», — объясняет один из работников штаба и добавляет, что расчёт делается на сознательность силовиков. «Если выбирать между тем, чтобы вышли 50 тыс. и их избили, и тем, чтобы не вышел вообще никто, мы выбираем второе», говорят как бы оппозиционеры.

Что наводит на мысли о строго опереточном характере всей антилукашенковской «оппозиции», во-первых. И о совершенно дутых цифрах её поддержки, во-вторых.

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