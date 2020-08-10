 

Мнение: О майдане в Беларуси

10.08.2020, 2:05, Разное


Фото © Tyt.by.

Что тут скажешь? Ожидаемо…

В том смысле, что все стороны готовились именно к такому развитию событий после выборов белорусского президента. На которых действующему главе государства Александру #Лукашенко зачтут порядка 80% голосов, что бы ни говорили альтернативные экзит-поллы.

Теперь остаётся посмотреть, кто подготовился лучше.

Пока что, судя по фото из Минска, почти стихийный антилукашенковский протест не выглядит ни массовым, ни организованным, ни перспективным. Хотя впечатления извне могут быть и обманчивыми.

Во всяком случае, оппоненты действующего президента весь «протест» технично слили.

Как сообщается в новостях, после окончания голосования в штабе Светланы Тихановской призывают избирателей не отходить от участков и в случае необходимости подавать жалобы на нарушения. При этом там подчёркивают, что штаб не будет призывать людей к активным протестам. Якобы, выбрана ненасильственная тактика. «Силовики должны увидеть, что мы совершенно мирные, что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует», — объясняет один из работников штаба и добавляет, что расчёт делается на сознательность силовиков. «Если выбирать между тем, чтобы вышли 50 тыс. и их избили, и тем, чтобы не вышел вообще никто, мы выбираем второе», говорят как бы оппозиционеры.

Что наводит на мысли о строго опереточном характере всей антилукашенковской «оппозиции», во-первых. И о совершенно дутых цифрах её поддержки, во-вторых.

чёт

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми

20.07 / Мнение: В защиту обочинщиков

05.07 / Мнение: Как бороться с водителями-штрафниками, дома из пищевых отходов и второй пик коронавируса

22.07 / Уговор приведен в исполнение

03.08 / Тимошенко заявила об ошибке украинцев: Выбрали правительство невежд

11.03 / Мнение: История о черных очках

23.07 / Две девушки устроили бассейн из фонтана в Краснокаменске

30.07 / Юлия Пересильд, Дарья Мороз и Андрей Бурковский на съемках нового сериала “Медиатор”

03.07 / Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

30.06 / Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска