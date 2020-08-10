Мнение: Чем пахнет в Минске?

10.08.2020, 1:56, Разное

Как там в Минске? Все идет по плану? По плану Лукашенко?

Белорусский республиканский союз молодежи обнародовал данные своего экзит-пола.

Лукашенко набирает 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%…

1 полоса уже отпечатанной в типографии завтрашней «Новой» не потеряет актуальности?

Экзитпол по избирательному участку в Москве, при посольстве Беларуси в России, дает не столь оптимистичные цифры для Лукашенко:

Всего проголосовало: 3788

Тихановская – 2972 – 78,5%

Лукашенко – 229 – 6%

Отсюда.

Чем пахнет в Минске? Не грозой? Буревестники в небе не кружат? А зачем в городе перекрывают улицы? Чего боится Лукашенко с 80-процентной поддержкой народа?