Появились сведения о пострадавших в ходе акций протеста в Белоруссии

10.08.2020, 1:30, Новости дня

Автомобили скорой помощи увозят с места столкновений в Минске протестующих и милиционеров, сообщили очевидцы. К месту массовых столкновений в центре белорусской столицы проследовали около двух десятков машин скорой помощи.

«Минск. Скорая увозит с места столкновений и протестующих, и милиционеров», – передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«Очевидцы сообщают, что во время протестов в Минске пострадали несколько человек», – говорится в сообщении Telegram-канала TUT.BY новости.

По данным ТАСС, к месту массовых столкновений сил правопорядка с протестующими в центре Минска проследовали около двух десятков машин скорой помощи.

Тем временем в МВД Белоруссии утверждают, что правоохранителям удалось взять ситуацию в Минске под контроль. «Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», – отмечается в сообщении БелТА.

В частности, утверждается, что белорусские силовики сумели взять под полный контроль район Старого города в Минске, вытеснив оттуда основную часть протестующих, из этого района выезжают автомобили скорой помощи и автозаки с задержанными.

Одновременно усиленные наряды ОМОНа приступили к зачистке прилегающих к Старому городу районов Минска, идут массовые задержания наиболее активных протестующих.

Открыто автомобильное движение на части проспекта Машерова и проспекта Победителей, которое ранее было заблокировано. Вместе с тем на проспекте Независимости несколько сотен человек перекрыли движение. Они идут по проезжей части и скандируют: «Перемен!».

Также продолжается операция силовиков в районе стелы «Минск – город-герой», где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих. В этом районе по-прежнему раздаются взрывы светошумовых гранат и сосредоточено значительное количество спецтехники силовиков.

Тем временем в оппозиционных соцсетях поступают сообщения о продолжающихся стычках протестующих с силами правопорядка, в том числе в других городах Белоруссии.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты.