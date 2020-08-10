 

В Индии в результате оползня на чайной плантации погибли более 40 человек

10.08.2020, 1:29, Новости дня

9 августа на чайной плантации в штате Керала на юге Индии произошел оползень, жертвой которого стали по меньшей мере 43 человека. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника проинформировало агентство Reuters.

Оползень был вызван проливными дождями, он произошел рано утром, когда рабочие еще спали.

Представитель властей района бедствия рассказал Reuters, что из-за дождя спасательная операция вынужденно приостановлена, но затем поиски продолжатся до тех пор, “пока не найдут последнее тело”.

Метеорологический департамент Индии предупредил о сильных дождях в ряде районов, в том числе в местности, где произошел оползень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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