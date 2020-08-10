 

“Остановите насилие”. Тихановская обратилась к силовикам и своим сторонникам

10.08.2020, 1:29, Новости дня

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила силовиков и своих сторонников избегать насилия. Заявление об этом она передала TUT.BY, редакция которого опубликовала обращение в своем Telegram.

“Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей – предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие”, – сказала Тихановская.

Она считает, что остановить насилие могут “прежде всего” офицеры.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент Александр Лукашенко избран на очередной срок, за него проголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую – 6,8%. Всего баллотировалось пять кандидатов.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

Тихановская говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

ЦИК Беларуси планирует объявить результаты выборов 14 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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