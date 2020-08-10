Разработана вакцина от лихорадки Зика

10.08.2020, 1:20, Новости дня

Американские ученые успешно применили на грызунах и макаках экспериментальную РНК-вакцину против лихорадки Зика.

Разработкой вакцины от вируса Зика в течение нескольких лет занимается группа ученых под руководством Барни Грэма из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Как утверждают исследователи, им удалось создать два варианта этой саморазмножающейся РНК-вакцины, которые были дважды введены мышам и макакам. У испытуемых животных сформировался иммунный ответ. Обе версии прививки смогли защитить макак и грызунов от лихорадки Зика. Один образец смог полностью предотвратить проникновение вируса в организм обезьян.