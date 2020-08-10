Появились данные по явке на выборах в Белоруссии к закрытию большинства участков

10.08.2020, 0:48, Новости дня

Уровень явки на выборах президента Белоруссии по состоянию на 20.00 составил 84,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома республики. Большинство избирательных участков в Белоруссии закрылись в 20.00, работу продолжили лишь несколько участков в Минске.

Согласно сведениям ЦИК Белоруссии, явка в Брестской области составила 91,97%, в Витебской – 82,73%, Гомельской – 89,81%, Гродненской – 88,81%, Минской – 84,53%, Могилевской – 90,44%, в городе Минске – 66,10%, передает ТАСС.

В 2015 году явка на президентских выборах в Белоруссии была выше – 87,22%. За Лукашенко тогда отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Большинство избирательных участков закрылись в 20.00, однако несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

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