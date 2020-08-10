 

Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании

10.08.2020, 0:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЗаслуженный юрист РФ и полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский прокомментировал появившиеся в Сети обвинения Елены Радаевой в изнасиловании.

Барщевский заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «360».

«Во-первых, Елена Радаева – это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз», – отметил Барщевский.

Напомним, как передавало РИА «Новости», женщина обвинила заслуженного юриста РФ в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. При этом Радаева выразила готовность пройти проверку на детекторе лжи.



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