 

В центре Минска силовики открыли стрельбу по протестующим резиновыми пулями – СМИ

10.08.2020, 0:18, Новости дня

В центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули. Об этом сообщает “МБХ-Медиа”, ссылаясь на корреспондента на месте событий и Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

По данным “МБХ-Медиа”, несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно.

Корреспондент “Радыё Свабода” сообщил, что стал свидетелем применения водометов в центре Минска.

Также СМИ писали о применении светошумовых гранат.

Протесты в центре Минска начались вскоре после закрытия избирательных участков. Митингующие, как сообщается, считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными: официальный экзит-полл показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.

Ранее сообщалось как минимум о двух пострадавших. По данным СМИ, силовики избили фотографа AP, украинца Мстислава Чернова. Также один человек пострадал в результате наезда автозака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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