 

France 24 – после взрывов в порту Бейрут захлестнула волна протестов

10.08.2020, 0:01, Новости дня

После разрушительных взрывов в порту Бейрута в Ливане разразились массовые протесты против правительства. Протестующие, в частности, проникают в правительственные здания и занимают их. Люди считают, что власть погрязла в коррупции и не компетентна. Несколько депутатов парламента уже объявили, что сложат с себя полномочия.

Наступила ночь, но сирены полиции по-прежнему звучат в центре Бейрута. Чуть ранее днём протестующие собрались здесь, чтобы выразить криками свою злость.  По их мнению, двойной взрыв — это слишком большая катастрофа. Эта группа людей обращалась к власть имущим. Они выступают против ливанских руководителей, которых считают виновными во взрывах.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы обрушим справедливость на ваши головы.

Почти повсюду слышны такие же призывы к радикальным изменениям государственной верхушки. Протестующие проникли в здания нескольких министерств. Здесь, в здании министерства иностранных дел, организовали публичное собрание.

АКТИВИСТКА: Наше движение будет проникать и занимать учреждения, министерства. Эти здания должны служить народу, это народное имущество.

Протестующие считают, что взрывы — это лишь один из примеров некомпетентности и коррупции во власти. Это те же недостатки, что, по их мнению, ускорили экономический и социальный кризис. Несколько депутатов объявили, что складывают с себя полномочия в качестве протеста против правительства.
 
Дата выхода в эфир 08 августа 2020 года. 



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