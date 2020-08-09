Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии

09.08.2020, 23:30, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила уверенность в поддержке большинством граждан республики.

«Большинство – за нас», – приводит слова Тихановской ТАСС. По пловам кандидата в президенты Белоруссии, это следует, в том числе, из данных на тех избирательных участках, которые, по мнению оппозиции, «не фальсифицировали» результаты.

Тихановская привела в пример участок №61 в Минске, где, по ее словам, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 394 человека, а за нее – 1226 человек.

«В ближайшее время мы будем работать в штабе и ждать официальных результатов», – сообщила Тихановская на пресс-конференции в Минске.

По словам Марии Колесниковой, соратницы Тихановской, штаб политика не доверяет данным экзитполов. «Мы считаем экзитполы непрозрачными и не можем полагаться на данные с закрытых участков. Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», – сообщила Колесникова.

Как уточнила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, если после объявления официальных результатов штаб придет к выводам, что выборы были фальсифицированы, «будет направлена жалоба в ЦИК, в Верховный суд». «То есть всеми законными способами мы будем защищать свои права», – отметила она.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская.

После закрытия большинства избирательных участков в Белоруссии в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения протестующих с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие, замечены машины скорой помощи.

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