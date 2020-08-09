 

“Лукашенко, уходи!” В Беларуси после закрытия избирательных участков люди вышли на улицы. Видео

09.08.2020, 23:10, Новости дня

видео

Видео: News 360 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Разведка США не подтвердила слухи о «сговоре» РФ и талибов

01.07 / В Германии не исключили введения санкций в ответ на ограничения США по «Северному потоку – 2»

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

05.07 / Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

22.07 / Прокачку газа по наземной нитке «Турецкого потока» собрались приостановить

26.07 / Раскрыто происхождение американских крокодилов

27.07 / Трамп в понедельник посещает биотехнологический центр в Северной Каролине

09.08 / Российские гребцы показали достойные результаты на Большой московской регате

12.07 / Москвичей предупредили о грозе

29.07 / Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска