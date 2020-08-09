ЦИК Беларуси: На закрытых участках Лукашенко получил 81,35% голосов, Тихановская – 8,09%

09.08.2020, 23:10, Новости дня

Результаты выборов президента Беларуси на закрытых участках озвучила 9 августа глава Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает телеканал “Беларусь 1”.

Действующего президента Александра Лукашенко поддержали 81,35% избирателей, его главного конкурента – представителя оппозиции Светлану Тихановскую – 8,09%.

За экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую проголосовали менее 2%, за сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева – 1,28%, за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 1,23%.

Позицию “против всех” обозначили 4,04% избирателей.

По данным Ермошиной, на всех закрытых участках проголосовало 35 186 человек.

Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую – 6,8%.

Силовики начали задерживать людей.