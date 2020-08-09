 

Милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска

09.08.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБелорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, где пытались собраться несколько сотен несогласных с результатами выборов.

ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск – город герой». Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайне мере один человек получил травму головы, передает ТАСС.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице «Беларусь» и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттесняет людей в сторону Старого города.

Протестующие скандирую лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Тем временем к месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, которые в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа, задействованным для пресечения несанкционированных выступлений после президентских выборов в Белоруссии.

К месту столкновений прибыли десятки специальных машин и автозаков. Силы правопорядка активно применяют светошумовые гранаты и перцовый газ. Есть пострадавшие.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%. Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская.

После закрытия большинства избирательных участков в Белоруссии в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения протестующих с ОМОН.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Россия усиливает свое присутствие в Арктике 

26.06 / Губернаторы Амурской области и Алтая рассказали о мерах безопасности на избирательных участках

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

01.08 / Самоизоляция не помогла. Американцы не хотят заводить детей в кризис

27.06 / На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

14.07 / Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

25.06 / Вдова сына Хрущева опровергла обстоятельства смерти супруга

04.07 / Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

15.07 / Боевики вернули тело погибшего в Донецкой области украинского военнослужащего

06.08 / Украина готовит документы для экстрадиции из Беларуси “вагнеровцев”, воевавших на Донбассе 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска