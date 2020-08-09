В Нигере убиты шесть французских туристов, их местный гид и водитель

09.08.2020, 23:05, Новости дня

Вооруженные люди на мотоциклах убили шесть французских туристов и их нигерского гида и водителя в заповеднике в Нигере в воскресенье, сообщил высокопоставленный чиновник и источник в местных службах безопасности.

Нападение произошло в заповеднике жирафов в районе Куре, сообщил Reuters губернатор региона Тиллабери Тиджани Ибрахим Катиелла.

«Их перехватили и убили», – сказал он, подтвердив, что шесть граждан Франции и два гражданина Нигера погибли. Источник из службы безопасности сообщил, что погибшими нигерцами были гид и водитель.

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что в Нигере были убиты французские граждане. В заявлении говорится, что Макрон провел телефонный разговор с президентом Нигера Махамаду Иссуфу, но подробности их беседы не сообщаются.

Правительство Нигера пока не прокомментировало инцидент.

Правительство Франции предостерегало соотечественников от поездок во многие районы Нигера, где действуют группировки боевиков, включая «Боко Харам» и филиал «Исламского государства».

Заповедник жирафов в Куре является популярной достопримечательностью в Нигере – стране, граничащей с семью государствами в нестабильном регионе, включая Ливию, Мали, Чад, Алжир и Нигерию.

В октябре 2017 года, связанные с «Исламским государством» боевики убили из засады четырех американских солдат.

Франция, бывшая колониальная держава в регионе, в июне создала коалицию из западноафриканских и европейских союзников для борьбы с исламистскими боевиками в регионе Сахель, в который входит Нигер.

С 2013 года она направляет тысячи военнослужащих в этот засушливый регион к югу от Сахары. Тем не менее, насилие со стороны боевиков растет.