Международное сообщество обещает крупномасштабную помощь Ливану

09.08.2020, 23:05, Новости дня

Мировые лидеры в воскресенье согласились предоставить Ливану «крупные ресурсы», чтобы помочь ему справиться с последствиями мощного взрыва в Бейруте, но не указали, какие суммы они готовы выделить.

В ходе телеконференции, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры заявили, что «помощь должна быть своевременной, достаточной и соответствующей потребностям ливанского народа, предоставляться непосредственно населению Ливана, с максимальной эффективностью и прозрачностью».

Мировые державы настаивали на прозрачности расходования направляемых средств и выражали опасения по поводу передачи помощи правительству, которое многие ливанцы считают коррумпированным. Они также выражали озабоченность по поводу влияния Ирана через шиитскую группировку «Хезболла».

Макрон, который посетил Бейрут в четверг, заявил, что страны-участницы должны отложить имеющиеся разногласия, чтобы поддержать ливанский народ, и что оказание помощи должно координироваться ООН.

«Наша роль состоит в том, чтобы быть рядом с ними», – заявил Макрон.

Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, призвали к беспристрастному, заслуживающему доверия и независимому расследованию взрыва, в результате которого погибли по меньшей мере 158 человек, а около 6 тысяч получили травмы. Некоторые возмущенные ливанцы призвали к восстанию с целью свержения политических лидеров страны.

Белый дом заявил, что Трамп «призвал к спокойствию в Ливане и признал законные призывы мирных демонстрантов к транспарентности, реформам и подотчетности».

Помимо обещания новой помощи, Соединенные Штаты, по указанию Трампа, отправили в Ливан чрезвычайную помощь, включая продовольствие, воду и медикаменты. Первоначально США обещали выделить Ливану более 17 миллионов долларов.

Мощный взрыв уничтожил целые кварталы, оставив 250 тысяч человек без крова.

Источником взрыва объявили огромный склад селитры. Участники протестных выступлений возлагают ответственность за трагический инцидент на политическую элиту страны.