Обнаружена связь между регуляцией глюкозы в организме и полом

09.08.2020, 23:05, Новости дня

Исследователи обнаружили у грызунов специфические для самок нейронные механизмы, меняющие роль эстрогена в метаболизме глюкозы на разрушительный.

По мнению ученых, обнаруженный метаболический «переключатель» способен дать ключ к разгадке повышенного риска инсулинорезистентности, а также диабета у женщин в период после менопаузы. Во время исследования специалисты изучали область мозга под названием «вентромедиальный гипоталамус» и обнаружили, что удаление метаботропного рецептора глутамата 5 заставляет эстроген снижать активность нейронов, необходимых для гликемического контроля.

Эти эффекты не соответствовали повышенной активности нейронов и усиленному метаболизму глюкозы, который наблюдается у грызунов с рецептором после доставки эстрогена. Парадоксальный результат по метаболизму глюкозы был обнаружен исключительно у самок мышей.