El Periódico – в Венесуэле за попытку переворота американцам дали по 20 лет тюрьмы

09.08.2020, 22:54, Новости дня

Бывшие американские военные Люк Денман и Айран Берри за попытку морского вторжения в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро были приговорены к 20 годам заключения, пишет El Periódico. По словам генерального прокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, американские граждане признали свою вину.



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Суд в Венесуэле приговорил к 20 годам лишения свободы двух американцев, которые обвиняются в участии в попытке морского вторжения в страну, пишет El Periódico со ссылкой на заявление генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба.

По его словам, бывшие американские военные Люк Денман и Айран Берри, признались во вменяемых им преступлениях, в том числе в преступном сговоре, терроризме и незаконном обороте оружия.

В начале мая венесуэльские власти заявили, что предотвратили две попытки интервенции с моря в штатах Арагуа и Ла Гуайра, недалеко от Каракаса. Денман и Берри, сотрудники американской охранной фирмы Silvercorp, были арестованы в ходе второй попытки вторжения в страну через венесуэльское побережье, в ходе которого погибло не менее восьми человек, а ещё около 50 человек были арестованы.

На сайте Silvercorp указано, что компания занимается «предоставлением точных и своевременных решений, начиная с самых элементарных проблем безопасности и заканчивая кризисными ситуациями, требующими немедленного реагирования».

Как напоминает El Periódico, помощник лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо конгрессмен Хуан Хосе Рендон признался, что подписал «предварительное соглашение» на проведение так называемой операции «Гидеон» с главой Silvercorp Джорданом Гудро.

Соглашение также было подписано с неким бывшим американским военным, которому, по словам Рендона, он заплатил $50 тыс. за планирование атаки, которая закончится арестом нескольких правительственных чиновников, в том числе президента Николаса Мадуро.

Тем не менее, по словам венесуэльского политика, контракт, направленный на свержение Мадуро, так и «не вступил в силу».

Свою причастность к неудачной операции так же признал Гудро, экстрадиции которого из США сейчас добиваются венесуэльские власти.

Как отмечает издание, о самих осуждённых известно не так много. Одному из них, Айрану Берри, 41 год. Он служил в спецназе армии США с 1996 по 2013 год в качестве сержанта-инженера, и за это время трижды был направлен в Ирак.

34-летний Денман служил в армии с 2006 по 2014 год, последние три года в армейских резервах, в качестве сержанта связи спецназа. В 2010 году был отправлен в боевую командировку в Ирак.

Во время допроса Денман заявил, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса с дальнейшей целью свержения Мадуро и вывоза его в Соединённые Штаты, где венесуэльского лидера обвиняют в участии в торговле наркотиками, пишет El Periódico.