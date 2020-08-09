 

Hill – предположения и домыслы — TikTok подаст в суд на администрацию Трампа

09.08.2020, 22:54, Новости дня

После того, как президент США Дональд Трамп выдвинул соцсети TikTok ультиматум, грозящей ей блокировкой на американской территории, видеоприложение, судя по всему, подаст на администрацию в суд, пишет The Hill. Как отмечает газета, хотя Вашингтон видит в TikTok угрозу национальной безопасности, представители соцсети указывают на то, что нападки администрации основываются лишь на предположениях и домыслах, но никак не на твёрдых фактах.


Reuters

Социальная сеть TikTok собирается подать в суд на администрацию США из-за указа президента Дональда Трампа, в котором тот фактически предъявил китайскому приложению ультиматум, пишет The Hill.

По некоторым данным, популярное видео-приложение может подать иск уже во вторник. При этом рассматривать его будет, судя по всему, федеральный суд Южного округа штата Калифорния, где находится штаб-квартира TikTok в США.

Ранее Трамп подписал указ, который, по большому счёту, принуждает китайскую компанию ByteDance, которая владеет TikTok, продать приложение в течение 45 дней. В противном случае эта соцсеть будет запрещена на всей территории США.

«Распространение в Соединённых Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих китайским компаниям, по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, — говорится в указе Трампа. — В настоящий момент необходимо принять меры для устранения этой угрозы, которая исходит, в частности, от мобильного приложения TikTok».

Белому дому, как напоминает The Hill, TikTok изрядно надоел так как он, по мнению американской администрации, продаёт данные американских пользователей китайскому правительству. Вместе с тем представители соцсети неоднократно опровергали эти обвинения.

«Всё это основывается чисто на предположениях и домыслах, — отметил по этому поводу один источник. — В приказе нет никакой фактологии, там просто опять говорится о том, что Китай мутит воду».

«Недавний указ президента, который был опубликован без проведения какой-либо правовой процедуры, нас просто шокировал. В течение почти года мы искренне пытались наладить с правительством США диалог с тем, чтобы решить проблемы в конструктивном ключе, — заявили по этому поводу в TikTok. — Мы прибегнем ко всем доступным нам средствам правовой защиты, чтобы гарантировать как применение принципа верховенства права, так и справедливое отношение к нашей компании и нашим пользователям — если не со стороны администрации, то хотя бы со стороны американских судов».

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир отказался комментировать сообщения о грядущем судебном разбирательстве, однако заявил следующее: «Администрация полна решимости защищать американский народ от всех киберопасностей, грозящих важной инфраструктуре, здоровью и безопасности общества, а также экономической и национальной безопасности США».



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