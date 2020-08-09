Главред «Дождя» сообщил об освобождении журналистов телеканала в Минске

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09.08.2020, 22:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКорреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, отпущены из РУВД белорусской столицы, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«Наших коллег, [задержанных в Минске] журналистов «Дождя», отпустили», – написал Дзядко в своем Telegram-канале. Он добавил, что теперь журналистов «повезут в Смоленск».

Напомним, в воскресенье группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов «Дождя» в Минске, после чего сотрудников телеканала увезли в неизвестном направлении.

Союз журналистов РФ обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания сотрудников российского телеканала. Как оказалось, журналисты «Дождя» работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии.



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