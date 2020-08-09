Пятерка лучших электрокаров на отечественном рынке в 2020 году

09.08.2020, 22:30, Разное

Редакция портала CarsWeek.ru составила рейтинг электромобилей, которые можно сегодня приобрести в нашей стране, причем, как на первичном рынке, так и на рынке подержанных автомобилей.

1. Nissan Leaf, заслуженно становится победителем рейтинга. Данный автомобиль пользуется стабильной популярностью у отечественных автолюбителей. Эта модель пережила уже две генерации, и сегодня широко представлена на вторичном рынке. За первое поколение с запасом хода 120 – 160 км просят от 600 000 рублей. Второе поколение, чей запас хода составляет уже до 360 км, обойдется покупателю в 1 600 000 рублей. Новый Leaf стоит от 2 500 000 рублей.

2. Jaguar I-Pace Не менее интересным оказался и полностью электрический внедорожник Jaguar I-Pace. Главное преимущество этой модели – официальное присутствие в России, возможность технического регулярного и гарантийного обслуживания. Также модель отличается высокой технологичностью и комфортом. В РФ представлена версия с безальтернативной силовой установкой на 172 кВт*часов (234 л.с.). Источником питания служит аккумуляторная батарея на 90 кВт*часов, что обеспечивает до 470 км пробега на полном заряде. Минимальная стоимость на вторичном рынке составляет 5 000 000 рублей за 2018 год выпуска. Причем самая доступная комплектация от производителя обойдется в 6 000 000 рублей.

3. BMW i3 берет бронзу рейтинга. Это первая электрическая ласточка баварского концерна. Примечательно то, что все детали интерьера изготовлены только из переработанного пластика. Помимо чисто электрической версии существует так же и гибридная версия i3. Предложений на вторичном рынке достаточно много. В среднем цена на данную модель начинается с полутора миллионов рублей.

4. Tesla Model 3, ни один рейтинг электрических автомобилей не может состояться без продукции компании Tesla, которая во многом сегодня задает тренды в этом автомобильном сегменте. Официально Tesla в Россию не поставляется, однако, серые дилеры готовы привезти в нашу страну любую модель. Трешка от Илона Маска разгоняется до сотни за 5,6 секунды. За запас хода в автомобиле отвечает аккумулятор на 50 кВт*ч, что обеспечивает до 350 километров пробега. Цена новой Tesla Model 3 Standart Range Plus RWD в РФ составляет от 4 580 000 рублей.

5. Tesla Model S/X замыкает сегодняшний рейтинг, как самый дорогой представитель электрического семейства. Цена на автомобили начинается с отметки в 9 160 000 рублей. Запас хода до 600 километров обеспечивает аккумулятор в 100 кВт*ч, разгон до первой сотни составляет рекордные 3,8 секунды.