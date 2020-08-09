Задержания, гражданская солидарность и военные в Минске

09.08.2020, 22:20, Разное

Онлайн-трансляция "Новой"

ЦИК: явка на выборах президента Белоруссии к 18:00 составила 79%

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина признала, что на некоторых участках не хватает бюллетеней, однако связала это порчей бюллетеней, которую, по ее мнению, «пропагандируют» участники проекта «Честные люди», нацеленного на проведение прозрачных выборов в Беларуси.

18:49, сегодня

Задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть Беларусь

В МИД страны ТАСС сообщили, что Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов находятся в одном из РУВД Минска, проводятся процессуальные действия с их участием.

18:49, сегодня

Главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами, сообщают СМИ.

18:43, сегодня

C избирательного участка №2 на Камайской улице в Минске выгнали корреспондентов tut.by. Несмотря на то, что они официально зарегистрировались для работы на этом участке, председатель комиссии потребовала вывести журналистов из здания.

18:27, сегодня

ЦИК Беларуси не будет продлевать срок голосования на выборах, несмотря на очереди

«Продлевать срок голосования нельзя», — сказала глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Ранее она заявила, что длинные очереди у избирательных участков — результат саботажа и организованной провокации.

Члены избиркомов Минска и Минского района объяснили очереди в разговоре с «Нашей Нивой» рекордной явкой. Издание отмечает, что ни на одном из 30 избирательных участков, где были его корреспонденты, не было избирателей, занимавшихих кабину для голосования на 30 или даже на две минуты.

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