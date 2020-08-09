В центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОН

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09.08.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПосле закрытия большинства избирательных участков в Белоруссии на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска начались столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН.

В центре белорусской столицы после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из которых были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, однако в итоге отступила, передает ТАСС.

ОМОН, в свою очередь, предпринял попытку вытеснить собравшихся от Монумента победы в центре Минска, избегая, по возможности, применения силы.

Группы молодых людей по 40-50 человек в районе монумента попыталась обойти заслоны ОМОНа. Несколько групп ОМОН рассеял. Продолжились единичные задержания.

Милиция перекрыла Проспект Независимости, по которому проходил автопробег несогласных с результатами выборов, и прилегающие улицы. Участники акции протеста хлопали в ладоши, кричали: «Позор!», проезжающие мимо автомобили сигналили.

Ранее правоохранители начали перекрывать центральные улицы в Минске.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18.00, явка составила 79%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.



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